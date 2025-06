Vizinhos ajudam família que teve casa incendiada após curto-circuito na Fercal (DF)

Um incêndio atingiu uma casa na Fercal (DF), possivelmente devido a um curto-circuito no cabo do carregador de celular. Vizinhos foram os primeiros a chegar e ajudaram a controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. Moradora agradeceu aos vizinhos pela assistência prestada durante o incidente. Um deles, que inalou fumaça e foi hospitalizado, foi elogiado por sua coragem. A comunidade se uniu para oferecer apoio à família afetada, destacando a importância da solidariedade em momentos críticos.



