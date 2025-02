Volta às aulas: veja dicas de como adaptar as crianças à rotina escolar

O retorno às aulas pode ser um desafio para crianças e pais. E para ter uma rotina escolar e em casa tranquila, é importante os pais organizarem os horários dos filhos. De acordo com especialistas,a adaptação do estudante em um novo ambiente escolar pode durar cerca de sete dias, e a participação dos responsáveis nas atividades escolares faz diferença no desenvolvimento da criança. Para isso, as escolas também podem auxiliar ao permitir que os familiares permaneçam durante a adaptação, promovendo um ambiente seguro tanto para alunos quanto para responsáveis.