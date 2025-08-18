Logo R7.com
Zé Luccas lança EP e destaca sucesso das músicas

O artista discute o novo projeto "Meus Versos" e o impacto viral de suas canções

Balanço Geral DF|Do R7

Zé Luczas participou de uma entrevista onde anunciou o lançamento de um EP completo intitulado "Meus Versos", que contém 7 músicas autorais. O artista mencionou que as músicas começaram a viralizar antes do lançamento oficial, recebendo muitos comentários pedindo pelo lançamento. Ele destacou que todas as canções são compostas por ele e parceiros. O material já está disponível nas plataformas de streaming.

