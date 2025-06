Zoo de Brasília ficará fechado até 12 de junho após caso confirmado de gripe aviária

O Zoológico de Brasília ficará fechado até 12 de junho após a confirmação do vírus da gripe aviária em um pato silvestre encontrado morto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esclareceu que não há risco significativo para humanos, mas destacou que o risco, embora baixo, existe para quem manuseia aves contaminadas.



A produção avícola no Distrito Federal permanece inalterada. No Brasil, medidas sanitárias são mantidas após casos no Rio Grande do Sul, onde 17 mil aves foram abatidas e 21 países suspenderam a importação de aves brasileiras.



