Zoológico de Brasília adia abertura após nova suspeita de gripe aviária

O Zoológico de Brasília segue fechado após a suspeita de gripe aviária em um emu, ave do plantel que apresentou sintomas neurológicos e foi sacrificado. As amostras foram enviadas para análise em Campinas, São Paulo . Anteriormente, o zoológico havia fechado em 28 de maio após confirmação de gripe aviária em um pato selvagem encontrado morto.



Segundo o professor Cristiano Barros, a transmissão para humanos é considerada insignificante, e o consumo de aves inspecionadas é seguro. A reabertura do espaço depende dos resultados laboratoriais e das orientações oficiais.



