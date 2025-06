Zoológico de Brasília adota isolamento de 28 dias após caso de gripe aviária

O Zoológico de Brasília foi fechado após a morte de um pato por gripe aviária. O Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o local passará por um isolamento de 28 dias. Durante esse período, o Ibama, a Secretaria de Agricultura e o zoológico monitorarão novas mortes.



Após a interdição, visitantes deverão seguir medidas de segurança, como o uso de máscaras. Além disso, Fávaro comentou sobre o impacto nas exportações de aves, com 21 países, incluindo China e França, restringindo o comércio com o Brasil.



Ele destacou que esforços estão em andamento para limitar as restrições ao Rio Grande do Sul. Apesar do surto, o consumo de carne de frango e ovos segue seguro. O ministro comparou a situação brasileira à dos EUA, destacando ações eficazes para controlar a gripe.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!