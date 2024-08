Banco BRB terá agência física em Curitiba até o fim do ano O Sul é atualmente a única região em que o BRB não tem ponto físico de atendimento Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 10h29 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h29 ) ‌



BRB terá primeira agência no sul do país BRB/Divulgação -

O Banco BRB pretende expandir a atuação no Brasil e montar uma agência física de atendimento em Curitiba (PR) até o fim do ano. Essa será a primeira unidade física de atendimento no sul do país e vai funcionar na sede do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 9ª Região, no centro da capital curitibana. As obras estão previstas para começar já no próximo mês e devem durar cerca de 60 dias, com previsão de inauguração ainda este ano.

O TRT formalizou a cessão do espaço para início das obras na última quarta-feira (14), com a presença do presidente Paulo Henrique Costa.

“O Sul é a única região onde o BRB ainda não tem ponto físico de atendimento. A chegada ao Paraná segue nossa estratégia de expansão, diversificação e aumento da base de clientes e de negócios”, afirma Costa.

Reconhecido por sua atuação junto ao judiciário, o BRB vai focar, inicialmente, no Paraná, no segmento. O Banco foi pioneiro no PIX judicial e é agente de depósitos judiciais junto aos tribunais de justiça do Distrito Federal, Ceará e Bahia. O TRT da 9ª Região tem quase 4 mil servidores.

‌



Ainda neste semestre, o BRB pretende entregar e reformar outras 16 unidades, localizadas no Distrito Federal e outros estados. Todas as agências estão inseridas no novo modelo de varejo, com ambiente acolhedor e voltada para uma melhor experiência do cliente.

O projeto das novas agências do BRB rendeu ao Banco o prêmio Muse Design Awards. Atualmente, o BRB tem quase 8 milhões de clientes, e está presente, seja de maneira física ou digital, em 93% de todo o território nacional.