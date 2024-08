BRB recebe quatro prêmios em festival internacional de Portugal Premiação homenageia os destaques do mercado de marketing e comunicação em países de língua portuguesa Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 09h43 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

BRB ganhou quatro prêmios em festival internacional BRB/Divulgação -

O Banco BRB recebeu quatro prêmios no festival Prêmios Lusófonos da Criatividade. A premiação homenageia os destaques do mercado de marketing e comunicação dos países de língua portuguesa. O prêmio foi recebido depois da ativação da marca BRB na edição 2024 do Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo. No festival, o BRB alcançou 2 medalhas de prata, 1 de ouro e 1 chamada Gran Prix, que é a de maior prestígio, e foi premiado nas categorias: “Design Experiencial”, “Marketing Relacional”, “Eficácia em ativação” e Ativação de Eventos”.

Segundo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a premiação é motivo de alegria. “Para nós é motivo de orgulho receber o reconhecimento, especialmente pelo fato de ele estar relacionado à experiência do cliente, que é o centro de tudo”, afirma.

A presença e a ativação do BRB no Web Summit tiveram como objetivo materializar a transformação digital do banco. O estande premiado teve como tema geral o automobilismo, esporte do qual o BRB é o maior patrocinador do Brasil.

O espaço proporcionou diversas experiências imersivas ao público. Uma das atrações que chamou atenção dos visitantes foi o simulador de carro de corrida com rankeamento e premiação para quem conseguisse o melhor tempo, com um par de ingressos para o GP de São Paulo de F1.

‌



Outra atração foi o chamado “BRB Pitch Time”, que consistia na simulação de um elevador no qual os participantes entravam e, em poucos minutos, falavam sua ideia empreendedora, que seria avaliada pela equipe de inovação do Banco.

Com foco na inovação e por meio de parcerias estratégicas, o BRB aumentou a base de clientes. Atualmente, são quase 8 milhões de clientes. A instituição foi eleita três vezes o banco de varejo mais inovador do país pela revista International Banker. O BRB tem 57 anos e está presente em 93% do território nacional, além de 39 países em todos os continentes.