Barroso participa de assinatura do novo acordo de Mariana nesta sexta-feira Cerimônia está marcada para às 9h30, no Salão Oeste do Palácio do Planalto Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 24/10/2024 - 18h59 (Atualizado em 24/10/2024 - 21h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Barroso, presidente do STF, participa de crimônia Reprodução/RECORD

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, participa nesta sexta-feira (25) da reunião de Assinatura de Repactuação do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta de Mariana. O novo acordo tem como objetivo reparar os danos causados no rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana (MG), ocorrido em 2015. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também estará no local. A cerimônia está marcada para às 9h30, no Salão Oeste do Palácio do Planalto.

O valor total da nova proposta é de R$ 170 bilhões, que inclui os R$ 38 bilhões já investidos em ações de reparação. Em dezembro de 2023, as negociações entre a Vale, instituições de Justiça e o governo foram suspensas devido a impasses sobre o valor da reparação.

A expectativa é que, com o novo acordo, as discussões sejam retomadas e o acordo seja assinado em breve. O rompimento da barragem de Fundão, foi o maior desastre ambiental do Brasil, causando a morte de 19 pessoas e atingindo direta ou indiretamente 49 municípios. Governos e órgãos de Justiça consideram as ações de reparação feitas até o momento insuficientes, o que motivou a discussão de um novo acordo.

A Justiça da Inglaterra começou a julgar, na segunda-feira (21), a ação sobre o rompimento da barragem. Sem condenações no Brasil, vítimas recorreram à Justiça estrangeira na tentativa de responsabilizar a empresa BHP, dona da Samarco.