Bebê brasileira morre em ataque de Israel no Líbano, diz Itamaraty Fatima Abbas tinha um ano e vivia no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/11/2024 - 18h39 (Atualizado em 04/11/2024 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morte foi confirmada pelo Itamaraty nesta segunda Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores confirmou, nesta segunda-feira (4), a morte de uma bebê brasileira em Beirute, no Líbano. A criança foi vítima de um ataque israelense no sábado (2).

Fatima Abbas tinha um ano e vivia no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa.

“Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades”, disse em nota o Itamaraty.

Segundo a pasta, o conflito no Líbano já deixou três brasileiros mortos, todos crianças ou adolescentes. As outras duas vítimas foram Ali Kamal Abdallah, que tinha 15 anos, e Mirna Raef Nassef, de 16 anos.

‌



Ali Kamal morreu no Vale do Beqaa, no Líbano, em setembro. Mirna também morreu no mesmo bombardeio.

Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), 2.072 brasileiros e 24 animais de estimação foram repatriados na Operação “Raízes do Cedro”. O décimo voo da missão será finalizado na terça-feira (5).