Bolsonaro diz que ‘somente pessoas conservadoras sofrem ataques’

Bolsonaro presta solidariedade a Trump Alan Santos/PR

Após o atentado contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou com jornalistas neste domingo (14) que “somente pessoas conservadoras sofrem ataques”. O político brasileiro lembrou ter sido ele mesmo vítima de facadas durante campanha eleitoral de 2018.

“Ele [Trump] foi salvo, ao meu entender, como eu fui. Os médicos dizem que foi um milagre eu ter sobrevivido em 2018, tendo em vista a gravidade dos ferimentos. Ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, ao meu entender, é algo que vem de cima”, sugeriu Bolsonaro, afirmando que os atentados “são contra as pessoas de bem”.

O FBI identificou o homem envolvido no ataque a tiros contra Donald Trump como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. O atirador foi morto logo após realizar disparos em direção ao ex-presidente dos EUA durante um comício em Butler, na Pensilvânia, neste sábado (13). Um espectador foi morto e outros dois ficaram feridos no evento do partido republicano. As autoridades americanas tratam o caso como tentativa de homicídio contra Trump, mas ainda não sabem a motivação do crime.

Aliados

O ex-presidente brasileiro não quis responder se ele teria conseguido conversar com Trump após o episódio. “Se eu falei ou não, sempre os contatos que tive com chefes dos Estados, eu não levo a conhecimento de ninguém”, disse.

Antes da conversa com jornalistas, Bolsonaro já havia se manifestado pelas redes sociais sobre o caso, prestando solidariedade ao “maior líder mundial do momento” e disse esperar vê-lo “na posse”.

O que diz Trump

O ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump se manifestou neste domingo (14) novamente após o atentado. Ele agradeceu as orações de todos, disse que a população deve se manter unida para “não deixar o mal vencer” e confirmou sua ida à convenção do partido republicano nesta próxima semana em Winscosin. O evento vai confirmar Trump como candidato à presidência. Veja a manifestação do candidato do partido republicano:

“Obrigado a todos por seus pensamentos e orações ontem, e foi Deus sozinho que evitou que o impensável acontecesse. Nós não TEREMOS MEDO, e vamos nos manter resilientes em nossa fé e corajosos diante da maldade. Nosso amor vai para as vítimas e suas famílias. Nós rezamos pela recuperação daqueles que se feriram e guardamos na memória a pessoa que foi tão terrivelmente assassinada. Neste momento, é mais importante que nunca nos mantermos unidos e mostrarmos nosso verdadeiro caráter como americanos, nos mantendo fortes e determinados e não permitindo que o mal vença. Eu amo de verdade nosso país e amo todos vocês. Estou ansioso para falar à nossa grande nação esta semana em Winscosin.”