Brasil presidir Conselho de Segurança da ONU é simbólico, mas pouco efetivo, dizem especialistas

De ex-ministros a hacker e alvos da PF: relembre os depoimentos da CPMI do 8 de Janeiro Edilson Rodrigues, Marcos Oliveira, Geraldo Magela, Jefferson Rudy/Agência Senado

20/6/2023 — O primeiro depoente foi o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. Ele negou que tenha direcionado as operações da corporação à região Nordeste no dia do segundo turno das eleições. Em agosto, Vasques foi preso pela PF sob suspeita de uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral Edilson Rodrigues/Agência Senado

22/6/2023 — O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Leonardo de Castro traçou uma cronologia da tentativa de explosão de um caminhão-tanque perto do aeroporto da capital federal Pedro França/Agência Senado

22/6/2023 — Um dos condenados por planejar a explosão do caminhão foi ouvido pelos parlamentares. George Washington de Oliveira Sousa foi condenado a mais de nove anos de prisão e ficou calado durante o depoimento Jefferson Rudy/Agência Senado

26/6/2023 — O ex-chefe do Departamento Operacional (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Naime foi ouvido na CPMI. Durante sua fala, ele afirmou que chegou a ligar para o então interventor federal do DF, Ricardo Cappelli, no dia dos atos. Naime afirmou que não obteve resposta. Naime está preso desde 7 de fevereiro Roque de Sá/Agência Senado

27/6/2023 — O quinto depoimento foi do coronel do Exército Jean Lawand Junior. No depoimento, Lawand se defendeu dizendo que foi mal interpretado pela investigação e que se arrepende de ter trocado mensagens com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

11/6/2023 — Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid permaneceu em silêncio durante seu depoimento na CPMI. O depoente deu uma breve explanação sobre sua carreira militar e seu papel como ajudante de ordens durante a fala inicial. Mauro Cid estava preso desde 3 de maio e foi liberado no dia 9 de setembro após fechar um acordo de delação Geraldo Magela/Agência Senado

1º/8/2023 — O ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha afirmou aos parlamentares que foram emitidos 33 alertas de inteligência, entre 2 e 8 de janeiro de 2023. Além disso, ele disse que o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Marco Edson Gonçalves Dias, foi informado sobre o risco de ataque às sedes dos Três Poderes Edilson Rodrigues/Agência Senado

8/8/2023 - O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres afirmou que a minuta do golpe encontrada na residência dele era um texto 'fantasioso', 'imprestável para qualquer fim' e uma 'verdadeira aberração jurídica'. Ele ficou preso 117 dias e foi solto — com o uso da tornozeleira — em maio Marcos Oliveira/Agência Senado

17/08/2023 — Em depoimento na CPMI, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu indulto a ele para assumir um suposto grampo feito por agentes estrangeiros ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Delgatti está preso desde o início de agosto, depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal Marcos Oliveira/Agência Senado

21/8/2023 - O sargento do Exército Luis Marcos dos Reis foi ouvido. Em sua fala, o também ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse estar arrependido de participar dos atos extremistas em 8 de Janeiro. Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as invasões em Brasília, o militar disse não ter entrado e depredado os prédios públicos dos Três Poderes, apenas subido a rampa do Congresso para tirar foto Geraldo Magela/Agência Senado

28/08/2023 — O coronel Fábio Augusto Vieira, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no 8 de Janeiro, ficou calado durante seu depoimento na CPMI. O militar está preso desde 18 de agosto, após uma operação da PF deter a alta cúpula da PMDF Marcos Oliveira/Agência Senado

31/8/2023 — O ex-GSI e general do Exército Gonçalves Dias — mais conhecido como G Dias — afirmou durante o depoimento que teria sido 'mais duro do que fui na repressão'. Um diálogo obtido pelo R7 confirma que o militar solicitou a retirada do nome dele da relação de pessoas que tiveram acesso a informes da inteligência sobre os atos extremistas Edilson Rodrigues/Agência Senado

12/9/2023 — A cabo Marcela Pinno, da Polícia Militar do Distrito Federal, afirmou que era 'perceptível' que os manifestantes que invadiram o Congresso Nacional 'estavam organizados'. Além disso, que extremistas tentaram roubar a arma de fogo dela enquanto a agrediam durante as invasões. A PM foi arremessada de uma das cúpulas do prédio e caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros Edilson Rodrigues/Agência Senado

14/9/2023 — O general Gustavo Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, negou que o Exército tenha impedido o desmonte dos acampamentos erguidos nos QGs. Além disso, afirmou que não recebeu nenhuma informação sobre o perfil dos manifestantes acampados Jefferson Rudy/Agência Senado

21/9/2023 — O blogueiro Wellington Macedo afirmou na fala inicial que só colaboraria com os trabalhos do colegiado a partir do momento em que os advogados dele tivessem acesso aos detalhes da acusação Geraldo Magela/Agência Senado

26/9/2023 — O general da reserva do Exército Augusto Heleno negou que teve participação em conspirações de golpe no Planalto. Ele negou também que tivesse ido a acampamentos instalados em frente a quartéis-generais do Exército e que tivesse participado de reuniões com chefes das Forças Armadas Marcos Oliveira/Agência Senado