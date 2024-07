Brasília teve 11 focos de incêndios em um dia e é a cidade com mais registro no país

Alto contraste

Ação humana é responsável pelos incêndios florestais Joel Rodrigues/Agência Brasília

Dos 150 focos de incêndios registrados no Brasil entre 30 de junho e 1° de julho, Brasília foi a cidade com mais registros no período. De acordo com os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) até as 15h desta segunda-feira (1°), a capital federal teve 11 focos, sendo 6 em unidades de conservação. No ranking, Lagoa da Confusão, no Tocantins, aparece com o mesmo número, seguido de Marcelândia (MT) com 10 e Barreirinhas (MA) com 8.

O foco de incêndio é identificado por satélites de monitoramento que ajudam na contenção do fogo. Se não tomadas as medidas certas, as chamas podem se expandir e causar incêndios florestais.

De janeiro a junho deste ano, o DF teve 2.800 ocorrências de incêndios florestais, sendo que, em todo o ano de 2032, foram registrados 5 mil ocorrências. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros João Rafael, a ação humana é a maior responsável pelos incêndios florestais, seja de forma intencional, seja por negligência.

“Sabemos que mais de 99% são causadas pela ação humana, ou pessoas colocando fogo deliberadamente. A pessoa vai queimar o lixo, o vento bate, uma fagulha cai na vegetação e ocorre o incêndio”, disse o capitão.

Como combater

· Manter terras e vegetações sempre úmidas ao redor da casa

· Evitar acender fogueiras em áreas vulneráveis

· Não jogar bitucas de cigarro no chão

· Criação de aceiros de proteção na vegetação para evitar propagação de incêndio





*Sob supervisão de Fausto Carneiro