Largada do Rally dos Sertões é neste sábado no Distrito Federal Ibaneis destaca oportunidade de Brasília ‘mostrar seus encantos’ em evento que deve reunir caravana de 2,5 mil pessoas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 12h57 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h05 ) ‌



Chegada dos competidores é prevista para o próximo sábado (31) Sertões/Divulgação -

O governador do Distrito Federal (MDB), Ibaneis Rocha, destacou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (22) as expectativas com a 32ª edição do Rally dos Sertões BRB que tem edição especial em Brasília este ano. A competição terá a largada e a chegada no DF, passando por Goiás, Minas Gerais e Bahia, em um circuito de 3,7 mil km. A expectativa é que o evento reúna cerca de 2,5 mil pessoas, apenas na caravana do evento. Segundo Ibaneis, a iniciativa é um “marco para todos”.

“Esse evento, com a saída e chegada dos veículos aqui, representa mais gente para os nossos hotéis, visitando nossos restaurantes, trazendo também visibilidade para o Distrito Federal. Isso é muito importante porque o Rally é um evento coberto por quase toda a imprensa nacional e isso traz para a capital da República a oportunidade de mostrar os nossos encantos”, defendeu Ibaneis.

O governador destacou que Brasília é uma cidade que tem se desenvolvido muito na área do turismo, principalmente com reformas de alguns ambientes. “Estamos reformulando os ambientes, fizemos isso no caso da Casa de Chá, na Esplanada dos Ministérios, nas tesourinhas do DF. Temos aqui grande potencialidades a partir do nosso aeroporto que interliga com todas as capitais e com diversas cidades do nosso país e temos aqui também uma rede hoteleira que está próxima do local do evento, aqui na Esplanada dos Ministérios”, reforçou.

CEO do Sertões, Leonora Guedes, afirmou que todos estão felizes com a largada inédita em Brasília. “A 32ª edição do Rally dos Sertões, o maior rally das Américas, é um evento em três dimensões. Estamos aqui com 68 equipes e mais de 300 competidores. Mas além da dimensão esportiva, a gente também tem o turismo, que é uma das missões do Sertões promover o Brasil, não só para o brasileiro, mas para o mundo”, destacou.

Legado deixado pelas cidades

Leonora também informou sobre o legado social deixado pelo evento. “Não faz sentido a gente passar por todas as cidades que a gente passa sem deixar um legado. Então hoje o Sertões tem diversas iniciativas sociais, onde a gente tem vários projetos que levam um pouco de saúde, educação e conscientização ambiental para essas cidades por onde passamos”, disse.

Segundo a CEO, em Brasília foram realizados três mil atendimentos médicos durante três dias de ações da programação Saúde e Alegria dos Sertões. “A gente entregou em torno de 300 óculos de grau para crianças que tinham problema de visão. E esse é o nosso maior propósito, através da lente esportiva, a gente fazer a diferença por onde a gente passa”, disse.

Para Leonora, ter a largada do evento da capital federal também tem um “simbolismo muito grande”. “Brasília é um símbolo de integração nacional e os Sertões também simboliza isso. Não só por pilotos, representando todos os estados do Brasil, mas também com vários estrangeiros. Então a gente cuida da nossa gente, do nosso povo brasileiro, e cuida também dos caminhos por onde a gente passa. Não tem como falar do Rally dos Sertões sem falar de meio ambiente. Os Sertões é um evento que neutraliza todas as ações de carbono e temos também um trabalho de refino do óleo utilizado”, disse.

Programação

O público do DF poderá acompanhar de perto a movimentação das equipes e competidores, além de conhecer as máquinas que vão acelerar pelo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia. O retorno para a capital do país está previsto para o dia 31 de agosto, após 3.704 km percorridos.

Com entrada gratuita, a Vila Sertões estará aberta em todos os dias, das 9h às 22h. Montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, a área de 112 mil metros quadrados concentra as estruturas das equipes e da organização, além dos estandes promocionais.

Na sexta-feira (23), serão realizados dois eventos: o Super Prime, às 14 horas, e rampa promocional, às 18 horas, quando serão apresentados todos os competidores. O Super Prime é uma eliminatória, dois a dois, em circuito fechado, que reunirá os oito mais rápidos de cada modalidade – carros, motos/quadriciclos e UTVs, até que restem apenas dois finalistas de cada uma para o confronto decisivo.

Os visitantes podem trocar 2kg de alimento por um ingresso para a arquibancada do Sertões BRB, que oferece mais de 1,5 mil ingressos com limite de até quatro ingressos por CPF. A troca de ingressos para os dois eventos da sexta-feira poderá ser realizada no estande do Banco na Vila Sertões, ao lado do Mané Garrincha, no Portão 1, das 12h às 18h do dia 22. Na sexta (23), o horário será das 9h às 10h.