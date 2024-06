Caesb prorroga para 30 de junho o prazo para negociar dívidas com até 99% de desconto Clientes com contas vencidas até 15 de janeiro podem aderir ao programa; cadastro pode ser feito presencialmente ou pela internet

Ao todo, R$ 15,7 milhões de débitos foram negociados (Pedro Ventura/Agencia Brasilia/Acacio Pinheiro/ Agência Brasilia)

A Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) prorrogou para o dia 30 de junho o prazo final de adesão ao programa que oferece até 99% de desconto sobre os juros do total da dívida da conta de água ou do valor da multa aplicada ao cliente por impedimento de leitura de hidrômetros. O cadastro no Caesb Negocia é válido para contas vencidas até 15 de janeiro deste ano.

Segundo a companhia, a ampliação do prazo se deu por causa das reivindicações de diversos clientes que, durante o feriado prolongado, não puderam ser atendidos presencialmente nos postos da companhia.

Ao todo, 21.327 clientes procuraram a Caesb para negociar os débitos até 31 de maio. Foram negociados R$ 15,7 milhões de dívidas. Entre os clientes estão os beneficiados pelo programa Tarifa Social, que puderam parcelar o débito em até 60 vezes.

Parar se cadastrar no programa, o cliente pode comparecer a algum escritório da Caesb ou posto do Na Hora. Aqueles que preferem realizar o procedimento pela internet devem acessar o site da companhia, pela opção Programa Caesb Negocia.

Desconto em redução de consumo de água

A Companhia também vai premiar 531.781 clientes que reduziram o consumo de água entre 2022 e 2023 com um desconto de 20% na conta. Juntos, os clientes vão receber R$ 11,1 milhões em descontos nas novas faturas.





*Sob supervisão de Fausto Carneiro