Câmara abre licitação para troca de carpetes por quase R$ 2,3 milhões Licitação prevê ainda a mão de obra para instalação Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 19h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h15 )

Auditório Nereu Ramos está na lista dos espaços da Câmara que terão os carpetes trocados Elaine Menke/Câmara dos Deputados - 22/07/2022

A Câmara dos Deputados abriu uma licitação para a troca dos carpetes dos auditórios Nereu Ramos e Freitas Nobre, do túnel de ligação do Anexo II ao Anexo IV e do 10° andar do Edifício do Anexo IV. A Casa Baixa espera gastar quase R$ 2,3 milhões. Licitação está prevista para ser aberta em 25 de outubro.

Do valor total, R$ 1,7 milhão é para custear um carpete de veludo na cor ouro, com cerca de 3,6 mil metros quadrados de extensão. Outros R$ 143,3 mil serão destinados a outro carpete do mesmo modelo, mas de 360 m². Outro tapete, tipo passadeira para cerimonial, de 1,1 mil m², foi orçado em, no máximo, R$ 435,9 mil.

Além dos itens, a licitação prevê a mão de obra como os serviços de remoção, instalação e assistência técnica, com prazo total de fornecimento de um ano. Os tapetes devem ter o pelo de “fio cortado”.

Os fios ainda devem ser 100% náilon e previamente protegidos contra proliferação de ácaros e micróbios, desbotamento e impregnação de manchas e sujeiras. Além disso, os tapetes precisam ser adequados para “tráfego comercial pesado”.