Câmara Legislativa do DF alcança categoria ouro em transparência pública Levantamento feito pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil analisou cerca de oito mil portais públicos do país

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) alcançou a categoria ouro no Programa Nacional de Transparência Pública (Radar da Transparência), um levantamento nacional feito pela Atricon (Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), que analisou cerca de oito mil portais públicos das 27 unidades da federação.

Em 2023, a Assembleia Legislativa do DF tinha sido qualificada como prata devido aos avanços de modernização e inovação digital da instituição. O índice de Transparência chegou a 89,12%, segundo explicou o vice-presidente da CLDF, deputado distrital Ricardo Vale (PT).

“Comunicação e tecnologia são dois alicerces fundamentais da democracia, pois aproximam a população dos trabalhos do parlamento. A Diretoria de Modernização e Inovação Digital (DMI) desenvolveu novos painéis de transparência para acesso no site, deixando a informação mais atrativa, fornecendo transparência ativa, ou seja, aquela que é espontânea. E o meu objetivo na vice-presidência é fortalecer esse trabalho, já que o cidadão tem o direito de saber como é feito o trabalho do seu parlamentar”, disse Vale sobre o trabalho da DMI, que é vinculada à vice-presidência.

Este é o segundo ano que o Programa Nacional de Transparência Pública promove e avalia mais de 200 critérios em cada site analisado. Segundo o vice-presidente, a Câmara Legislativa é uma casa totalmente digital, o que contribuiu na eleição da Casa Legislativa mais transparente do Brasil, de acordo com o ITGP (Índice de Transparência e Governança Pública), da Transparência Internacional – Brasil.

