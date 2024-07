Caso Marielle: ex-chefe da Polícia Civil do Rio nega contato com irmãos Brazão Delegado Rivaldo Barbosa está preso desde março por supostamente atrapalhar as investigações dos assassinatos

Delegado Rivaldo Barbosa depõe no Conselho de Ética da Câmara TV Câmara/Reprodução

O delegado Rivaldo Barbosa, preso por suposta obstrução das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, declarou nesta segunda-feira (15) que não teve influência nas investigações e que nunca teve contato com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, prestou depoimento ao Conselho de Ética da Câmara no processo que pede a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

A investigação da Polícia Federal revela que o delegado interferiu nas investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele também teria ajudado a planejar o crime e oferecido proteção aos mandantes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. No depoimento, o delegado negou todas as acusações. Barbosa depôs de forma virtual, já que está preso desde 24 de março.

“Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Ronnie Lessa, o delegado Giniton [Lages], com provas técnicas. Eu nunca falei com nenhum irmão Brazão, nunca falei com essas pessoas na minha vida. Eu não existo para eles, e eles não existem para mim”, afirmou.

Segundo o inquérito da PF, o ex-chefe da Polícia Civil também fez um acordo com a dupla que garantia o não avanço das investigações. O delegado Giníton Lages — primeiro a ficar à frente das investigações do caso Marielle na Divisão de Homicídios — e o comissário Marco Antônio Barros também são investigados por atrapalhar as investigações.

Rivaldo também afirmou que os irmãos Brazão foram investigados pela Polícia Civil, mas disse não conhecer o conteúdo da investigação. “Eu tinha 170 delegacias. A única coisa que sei é que todos foram investigados, inclusive os irmãos [Brazão]. Todas as informações que chegavam ao delegado Giniton, ele abria uma ala para que fosse investigado. A Polícia Civil quebrou o sugilo deles [irmãos Brazão] e da família toda”, comentou.

O outro depoimento colhido pelo conselho foi o de Willian Coelho, vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Domingos Brazão deverá ser ouvido em uma sessão na terça-feira (16).