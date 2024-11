Celina Leão entrega 40 moradias no Distrito Federal nesta terça-feira Governadora em exercício destacou importância da medida para a população; 160 pessoas foram beneficiadas Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasília 29/10/2024 - 14h04 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GDF investiu R$ 5,6 milhões em empreendimento enato Alves/Agência Brasília - 29.

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, entregou, na manhã desta terça-feira (29), 40 apartamentos no Residencial Geraldo Dias, no Riacho Fundo II. O empreendimento beneficia cerca de 160 pessoas e contou com um investimento de R$ 5,6 milhões, além de ter gerado 50 empregos diretos durante a construção.

Celina ressaltou a importância das unidades para transformar a vida das pessoas. “Estamos mudando as vidas de 40 famílias aqui no Distrito Federal. Quero parabenizar a todas vocês – estou muito feliz que estou vendo muitas mulheres aqui – por terem conseguido a independência financeira e ter o lar de vocês. Eu sempre falo que um lar é diferente de uma casa. Então, é isso o que eu desejo a vocês: um lar com alegria, com felicidade e que Deus habite nesse lugar”, disse a governadora em exercício.

Os apartamentos de 43,76 m² foram vendidos pela Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF). “[Os imóveis são] compostos de dois quartos, banheiro, sala e cozinha com área de serviço. O empreendimento conta com vaga de garagem para todos os apartamentos, além de vagas para pessoas com deficiência”, explica Pedro Tannenbaum, engenheiro responsável pela obra.

O empreendimento habitacional contou com recursos do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Cada imóvel foi vendido por R$ 140 mil — financiados pela Caixa Econômica Federal — a famílias com renda entre R$ 1.800,01 e 12 salários mínimos.

Entregas realizadas

Desde 2019, o GDF entregou 9.109 casas próprias, beneficiando mais de 36 mil pessoas. Só no Riacho Fundo II, este é o quarto residencial inaugurado no período.