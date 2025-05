Ação conjunta entre PMDF e PF cumpre 29 mandados contra facção no DF e GO

A Polícia Militar do Distrito Federal auxiliou a Polícia Federal em uma operação para desarticular uma facção criminosa. A ação mobilizou 80 agentes e ocorreu em regiões do DF e Goiás. Atingindo principalmente a Penitenciária da Papuda, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, com 22 somente no presídio. Um homem foi preso em Valparaíso, suspeito de integrar o grupo criminoso. A operação busca combater o recrutamento de novos membros pela facção.



