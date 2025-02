Adoção à brasileira: mulher encontra mãe biológica após 17 anos de busca

Jéssica de Almeida, uma técnica de enfermagem da região administrativa do Gama, no Distrito Federal, finalmente identificou sua mãe biológica após 17 anos de busca. O Instituto de Pesquisa de DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que a mulher que a criou não era sua mãe biológica.



A investigação conduzida pelo delegado Victor Dan, da 3ª Delegacia de Polícia, agora se concentra nas circunstâncias da adoção não formalizada. Jéssica expressou seu alívio pela resolução do caso: "Eu estava tentando viver a minha vida sem pensar nisso, mas eu falei: ‘eu quero conhecer e pelo menos saber o que foi que aconteceu’".



A coleta de material genético foi essencial para a descoberta, utilizando procedimentos simples como o uso de um dispositivo para coletar células da mucosa oral. A Polícia Civil continua a investigar o caso, focando nas circunstâncias legais da adoção.