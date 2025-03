Adolescente de 16 anos é esfaqueado por alunos em escola pública do Gama (DF)

Um aluno foi esfaqueado durante uma briga entre três estudantes no Centro de Ensino Médio 1 do Gama, no Distrito Federal. Dois agressores atacaram a vítima com um canivete, causando quatro ferimentos nas costas.



A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local rapidamente. Os agressores, apreendidos e levados à Delegacia da Criança e do Adolescente, já apresentavam problemas disciplinares na escola. A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encontrando-se agora estável no Hospital Regional de Santa Maria.



A Polícia Civil investiga o caso, que levantou discussões sobre segurança nas escolas. Apesar do incidente, o centro de ensino é conhecido por ser pacífico e se esforça para promover um ambiente seguro por meio de parcerias com a Secretaria de Educação e a Polícia Militar, que reforçará as ações de cultura de paz.