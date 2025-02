Aluno é entubado após sofrer cerca de 3.000 picadas de abelhas em escola do DF

Um aluno de uma escola da região do Fercal, em Sobradinho, foi atacado por abelhas nesta sexta-feira (14). Victor Hugo, de 14 anos, jogava bola durante o intervalo escolar e decidiu buscar uma bola que havia sido chutada para uma área de mata próxima à escola quando foi surpreendido pelo enxame. O garoto, socorrido pelos funcionários do colégio, sofreu cerca de 3.000 picadas. Ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sobradinho, está entubado e aguarda uma vaga para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).



Um vigia, que ajudou no resgate acendendo um fogo para afastar o enxame, inalou fumaça e também foi hospitalizado. As aulas foram suspensas por precaução, enquanto o ataque foi controlado. Após o incidente, o apicultor José Serafim da Silva foi até o local para tentar resgatar as abelhas. Segundo ele, a ação do vigilante para acabar com o ataque foi correta, mas o local ainda está tomado pelos insetos. Ele afirma ainda que a espécie de abelha-africana torna a situação mais perigosa.