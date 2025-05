Após agredir menino de 6 anos, homem diz que criança teria batido em seu sobrinho

Um homem foi indiciado por vias de fato após agredir uma criança de 6 anos na brinquedoteca de um restaurante no Distrito Federal. O incidente, que ocorreu no último domingo (11), foi capturado por câmeras de segurança. O acusado afirmou que agiu porque a criança teria batido em seu sobrinho.



Após tomar ciência do ocorrido, a família da vítima registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil já ouviu o agressor e repassou o caso para o Ministério Público, que avaliará se irá apresentar denúncia à Justiça. O pai da criança manifestou a expectativa de que a acusação seja revista para agressão, destacando: “A gente vai lutar até o fim para que ele seja punido”.



