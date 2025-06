Após morte de cavalo por onça no DF, biólogo alerta: ‘Não tem o hábito de atacar humanos’

Uma onça e seus dois filhotes circulam pela região do Varjão, próximo ao Lago Norte, em Brasília, causando preocupação após atacarem um cavalo, que não resistiu aso ferimentos e morreu. A Polícia Militar Ambiental monitora a situação. O biólogo Vinícius Pereira destaca a importância de cautela ao lidar com felinos de grande porte. Esses animais têm hábitos noturnos e podem se tornar mais agressivos quando acompanhados de filhotes. Apesar disso, não costumam atacar seres humanos.



As recomendações incluem evitar correr e manter a calma, fazendo barulho e levantando os braços, para não instigar a onça ao avistar o animal. A polícia pede que moradores confiem no trabalho das autoridades e evitem áreas onde os felinos possam se esconder.



