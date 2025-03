Após suspeitar de traição, homem mata a mulher a facadas na frente da filha no DF

Na madrugada desta segunda-feira (31), no Recanto das Emas (DF), Maria José Ferreira dos Santos, de 31 anos, foi morta a facadas por seu marido, Neilton Pereira Soares, de 41 anos. O crime teria acontecido após uma discussão motivada por suspeita de traição.



Depois de matá-la, Neilton fugiu, mas foi encontrado em uma área próxima e preso em flagrante. Ele confessou o assassinato e relatou que a vítima o teria ameaçado com uma faca, que ele acabou usando contra ela.



O casal tinha três filhos, de 11, 8 e 4 anos, e a filha mais velha testemunhou o crime. Neilton, que trabalhava como ajudante de pedreiro, pode ser condenado a até 40 anos de prisão.







