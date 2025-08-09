Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Assaltos no Entorno do DF resultam em confronto com a polícia e morte de suspeitos

Após roubar uma moto, suspeitos atacaram uma farmácia e padaria; foram encontrados com eles armas e dinheiro dos assaltos

Cidade Alerta DF|Do R7

Dois homens realizaram assaltos em Valparaíso de Goiás e Luziânia na última quinta-feira (7). O primeiro crime ocorreu em um mercado onde um homem anunciou o roubo. Após roubar uma moto, os suspeitos atacaram uma farmácia e uma padaria.

A Polícia Militar iniciou a perseguição na BR-040 após avistar a moto roubada. Durante o confronto que se seguiu, ambos os suspeitos foram mortos. Foram encontrados com eles armas e dinheiro dos assaltos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Goiás
  • Perseguição policial
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • Roubo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.