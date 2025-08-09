Assaltos no Entorno do DF resultam em confronto com a polícia e morte de suspeitos

Dois homens realizaram assaltos em Valparaíso de Goiás e Luziânia na última quinta-feira (7). O primeiro crime ocorreu em um mercado onde um homem anunciou o roubo. Após roubar uma moto, os suspeitos atacaram uma farmácia e uma padaria.



A Polícia Militar iniciou a perseguição na BR-040 após avistar a moto roubada. Durante o confronto que se seguiu, ambos os suspeitos foram mortos. Foram encontrados com eles armas e dinheiro dos assaltos.



