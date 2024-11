Assista à íntegra do Cidade Alerta DF desta sexta-feira (25)

PMDF aborda 200 carros em posto do SIA durante operação para inibir rachas, diarista tem morte cerebral após ser encontrada com marcas de violência no DF, árvore rachada na 108 Sul: espécie pode alcançar até 20 m de altura, estudante fala do momento em que é arrastada pela enxurrada durante a chuva forte e agentes investigam desvios de recursos públicos no Parque Granja do Torto.