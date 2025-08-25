Bombeiros conseguem controlar incêndios em parques de Goiás após cinco dias de combate

Bombeiros, com apoio de moradores, conseguiram controlar um incêndio próximo ao Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás, após cinco dias de intenso combate. Mais de 4.000 hectares foram atingidos pelo fogo, mas as chamas não chegaram à área do parque graças à rápida ação da equipe. Simultaneamente, outro incêndio consumiu cerca de 900 hectares no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.



Trinta brigadistas e voluntários do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Prevfogo e Ibama (Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) atuaram para conduzir o fogo a áreas de queima prescrita, estratégia que ajudou a controlar as chamas.



O Morro da Baleia também foi afetado, com 127 mil hectares queimados. Apesar da gravidade dos incêndios, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros permaneceu aberto para visitação durante o fim de semana, garantindo a segurança dos visitantes.



