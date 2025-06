Brasileiro procurado pela Interpol é exonerado de cargo na Administração de Brasília

O brasileiro James Oliveira, funcionário da administração do Plano Piloto em Brasília , foi exonerado após ser identificado como procurado pela Interpol. Durante um ano, ele trabalhou em uma assessoria econômica, ganhando R$ 4.000 mensais. A Interpol incluiu seu nome na lista difusa vermelha por crimes cometidos na Argentina.



Embora a Constituição brasileira proíba a extradição de brasileiros natos, autoridades argentinas podem solicitar que ele cumpra pena no Brasil. Segundo uma advogada, isso exigiria uma cooperação judicial entre os dois países.



A Administração de Brasília afirmou que todos os documentos apresentados por Oliveira no momento da contratação eram válidos e que não houve falha no processo de verificação. Atualmente, ele está em liberdade enquanto aguarda futuras determinações legais.



