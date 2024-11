Cão terapeuta é encontrado e devolvido aos donos após 23 dias desaparecido

Após 23 dias desaparecido, Bastião foi encontrado e devolvido aos donos. O cachorro foi devolvido pelos policiais da 19ª Delegacia de Polícia. Ela havia desaparecido no dia 8 de outubro após um descuido da família. Bastião é adestrado e faz companhia para uma idosa de 95 anos. De acordo com a polícia, o cão estava próximo de um posto de saúde em Ceilândia (DF). Nos dias fora de casa ele ficou com um homem que se interessou pelo cachorro e o levou para casa.