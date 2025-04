Carro de trabalhador é furtado em menos de um minuto após ser estacionado no DF

Erivaldo Rocha, de 31 anos, teve seu carro furtado em Taguatinga enquanto prestava serviço de dedetização em uma empresa de metais na última segunda-feira (7). Ele estacionou o veículo às 16h10 e, em menos de um minuto, o veículo foi levado.



A ação rápida do ladrão foi capturada pelas câmeras de segurança no local. Dentro do carro estavam equipamentos essenciais para o trabalho de Erivaldo, resultando em um prejuízo superior a R$ 30 mil. “O carro era minha ferramenta de trabalho, sem ele eu não consigo trabalhar” lamentou Erivaldo.



Com sua esposa grávida e um filho pequeno, ele enfrenta dificuldades em sua atividade profissional sem o carro, que não tinha seguro. A 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga investiga o caso e busca por informações que ajudem a recuperar o veículo. Qualquer informação pode ser informada à Polícia Civil pelo Disque Denúncia 197.



