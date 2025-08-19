Carro pega fogo no estacionamento do STJ

Um carro pegou fogo na entrada da garagem do Superior Tribunal de Justiça. O motorista, que conseguiu sair rapidamente, não se feriu. A brigada de incêndio do STJ agiu com eficiência, controlando a situação rapidamente. Não há confirmação se o veículo pertencia a algum ministro ou se havia um deles no carro no momento do incidente. Imagens mostram intensa fumaça e movimentação enquanto os funcionários saíram para verificar o ocorrido.



