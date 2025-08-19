Carro pega fogo no estacionamento do STJ
Incidente na garagem do Superior Tribunal de Justiça foi controlado rapidamente pela brigada de incêndio, sem feridos registrados
Um carro pegou fogo na entrada da garagem do Superior Tribunal de Justiça. O motorista, que conseguiu sair rapidamente, não se feriu. A brigada de incêndio do STJ agiu com eficiência, controlando a situação rapidamente. Não há confirmação se o veículo pertencia a algum ministro ou se havia um deles no carro no momento do incidente. Imagens mostram intensa fumaça e movimentação enquanto os funcionários saíram para verificar o ocorrido.
