Casal suspeito de matar Tia das Flores será transferido para Goiás nos próximos dias

O casal suspeito do homicídio de Raimunda das Dores, conhecia como Tia das Flores, foi preso em São Paulo e deve ser transferido para Goiás nos próximos dias. Sara Lorrane de Almeida Soares e Gustavo César dos Santos estavam foragidos desde o mês passado após morte da vítima, que foi encontrada carbonizada no quintal de casa, em Valparaíso de Goiás.



O crime teria sido motivado por vingança, já que Raimunda denunciou Gustavo por vender uma moto alugada. Os suspeitos devem ser transferidos para Brasília , mas a data do retorno para Goiás não foi divulgada. Os suspeitos também não foram ouvidos ainda.



