Caso da 113 Sul: STJ anula condenação de Adriana Villela; saiba os próximos passos do julgamento

O Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação de Adriana Villela pelo assassinato dos pais José Guilherme e Maria Villela. A decisão foi tomada por três votos a dois em razão da defesa não ter acesso a documentos importantes durante o julgamento. O caso retornará à primeira instância para uma nova análise das provas. O Ministério Público do DF anunciou que irá recorrer da decisão. A defesa de Adriana VilLela expressou confiança, afirmando que não há evidências que colocam Adriana na cena do crime.



