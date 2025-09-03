Logo R7.com
Caso da 113 Sul: STJ anula condenação de Adriana Villela; saiba os próximos passos do julgamento

Decisão do STJ reabre o caso e determina nova análise das provas relacionadas ao crime

Cidade Alerta DF|Do R7

O Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação de Adriana Villela pelo assassinato dos pais José Guilherme e Maria Villela. A decisão foi tomada por três votos a dois em razão da defesa não ter acesso a documentos importantes durante o julgamento. O caso retornará à primeira instância para uma nova análise das provas. O Ministério Público do DF anunciou que irá recorrer da decisão. A defesa de Adriana VilLela expressou confiança, afirmando que não há evidências que colocam Adriana na cena do crime.

