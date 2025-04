Caso Tia das Flores: polícia indicia sobrinha e companheiro por homicídio qualificado

O corpo de Raimunda das Dores, conhecida como “Tia das Flores”, foi encontrado em 4 de março em Valparaíso de Goiás. Os vizinhos relataram um forte cheiro e barulho na casa, levando à descoberta do corpo enterrado, identificado por DNA. Os principais suspeitos, Sara Lorrane de Almeida Soares e Gustavo César dos Santos, sobrinha e o companheiro, moravam com ela e estão foragidos.



Conflitos sobre uma moto irregular e a convivência conturbada são investigados como motivos. Imagens de segurança mostram um carro associado ao casal próximo ao local do crime. Se condenados, podem enfrentar até 37 anos de prisão.



