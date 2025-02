Celina Leão faz balanço de sua atuação à frente do Governo do Distrito Federal

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, fez um balanço de sua gestão durante a ausência de Ibaneis Rocha. Ela destacou o aumento do monitoramento por câmeras e a redução histórica de homicídios na região. Celina também mencionou o crescimento dos atendimentos em UPAs e CAPs, a importância de políticas de saúde mental e os 18 restaurantes comunitários que garantem segurança alimentar. Ainda ressaltou o sucesso do programa de material escolar, que promove cidadania e dignidade, além de gerar emprego e renda na capital do país.