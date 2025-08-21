Choques elétricos batem recorde histórico em 2024, com mais de 750 mortes no Brasil

O número de acidentes por choques elétricos tem aumentado nos últimos anos no Brasil, gerando preocupação sobre segurança e prevenção. Em 2017, Thales Neves sofreu um grave acidente ao instalar uma antena, sofrendo queimaduras nas pernas e mãos e perda parcial dos movimentos, passando por várias cirurgias. Naquele ano, mais de 620 pessoas morreram por choques elétricos no país.



Em 2024, os registros de acidentes superaram 1.000 casos, com 759 mortes, o maior número histórico. Além de acidentes domésticos e de trabalho, muitas ocorrências estão ligadas a instalações clandestinas, vandalismo e furtos de cabos de energia. Na última terça-feira (19), um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um bueiro na Asa Sul, em Brasília, suspeito de tentativa de furto de fios.



