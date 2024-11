Chuva causa estragos em vários pontos do DF e deixa moradores preocupados

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal nos últimos dias têm causado preocupação aos moradores. Diversas regiões da capital do país tiveram estragos devido ao temporal. Na quadra 403 Norte, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda de árvore causada pelos ventos fortes. Ninguém se feriu, e alguns carros foram atingidos pelos galhos.



Para os próximos dias, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo para fortes chuvas no DF. Segundo o órgão, choveu mais do que o esperado em algumas regiões, como Brazlândia e Gama. A previsão é que continue chovendo nas próximas semanas. Por isso, nesse período, é preciso redobrar os cuidados no trânsito, além de evitar procurar abrigos debaixo de árvores.