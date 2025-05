Cinco detentos fogem de penitenciária em Planaltina de Goiás durante a madrugada

Cinco detentos escaparam do Centro Penitenciário de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Eles utilizaram a estrutura da prisão para cavar um buraco no teto durante a madrugada. A Polícia Penal iniciou uma investigação para entender como a fuga ocorreu sem que os vigilantes percebessem.



Os fugitivos são Wellington Gama Batista, Fábio de Jesus Silva, William Machado dos Santos, Kleison de Almeida Araújo e Thiago Neres de Araújo. Informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser passadas pelo Disque Denúncia 197 de forma anônima.



