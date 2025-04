Cobrador conta como foi vítima de injúria racial por passageira em ônibus de Brasília

O cobrador José Pereira, da linha que faz o trajeto entre Planaltina, no Distrito Federal, e Plano Piloto, em Brasília, relatou ter sofrido injúria racial por uma passageira. Ele conta que a confusão teve início após ele pedir que ela fosse para a parte de trás do ônibus, devido à superlotação.



José explica que a mulher usou termos ofensivos e recusou-se a cooperar, o que resultou na intervenção policial. A agressora também atacou os policiais, levando à sua prisão. Ela enfrentará acusações de injúria racial, racismo e desacato à autoridade.



