Começa julgamento de réu confesso por sequestro, estupro e assassinato de estudante no DF

Mais de dois anos após o crime, o julgamento de Sérgio Alves da Silva começa no Tribunal do Júri de Planaltina, no Distrito Federal. Ele é acusado de assassinar Regiane da Silva Oliveira, em agosto de 2023, após sequestrá-la e estuprá-la. Pouco depois do assassinato, Sérgio foi preso e confessou o crime, além de vender a bicicleta de Regiane por R$ 30 para comprar drogas.



Com um histórico criminal extenso, ele estava fora do sistema prisional devido ao benefício de saidão. Sérgio responde por roubo, sequestro, estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A família de Regiane, que na época tinha apenas 21 anos, enfrenta a dor da perda, enquanto busca justiça para que o réu confesso receba a pena máxima. “É dolorido, tanto para a família, como para o pai, para a mãe e para os irmãos. Quando lembra o choro vem, e a angústia e o desespero bate”, lamenta Jorismar Silva, primo da vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!