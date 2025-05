Conflito entre ex-cunhados em Ceilândia (DF) termina com tentativa de homicídio a tiros

Na noite desta quarta-feira (28), um desentendimento entre ex-cunhados na QNM 26, em Ceilândia (DF), resultou em disparos de arma de fogo. O conflito teria sido motivado por ameaças constantes feitas por um homem ao irmão de sua ex-companheira.



Segundo o relato da vítima, as ameaças vinham ocorrendo há meses, desde um episódio anterior em que o agressor teria cometido violência contra a então companheira, e o irmão dela interveio para defendê-la. No dia do ataque, o suspeito foi até a residência da família e efetuou disparos na tentativa de matar o ex-cunhado, provocando pânico entre os moradores.



A polícia esteve no local, recolhendo cápsulas e armas usadas na ação, mas o principal suspeito ainda está foragido. Um homem com o mesmo nome chegou a ser detido por engano, mas foi liberado após a confusão ser esclarecida.



A família da vítima vive em constante temor e clama por proteção das autoridades, além de exigir justiça diante das ameaças que comprometem sua segurança há meses.



