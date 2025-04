Conheça a história de Kazuo Okubo, um dos pioneiros da fotografia em Brasília

Kazuo Okubo, figura central na história da fotografia em Brasília , tem suas raízes no Núcleo Bandeirante, onde a paixão pela fotografia começou ainda na adolescência, aos 15 anos. Seu pai, que trabalhou em uma loja de fotografia, inspirou sua carreira. Mesmo após uma tragédia familiar na década de 80, onde perdeu seu pai, ele seguiu os passos familiares e assumiu a loja.



Nos anos 90, Kazuo Okubo se destacou no mercado publicitário com campanhas icônicas e, em 2009, abriu a galeria Casa da Luz Vermelha, promovendo arte fotográfica na cidade. Ele expressa como a cidade e a fotografia moldaram sua vida e a importância de contar histórias através das imagens.



