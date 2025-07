Conselheiro tutelar nega acusações e se diz vítima de perseguição

Tharley Magalhães, conselheiro tutelar de 35 anos, foi acusado de perseguição e descumprimento de medida protetiva. Foi preso por cinco dias por descumprir uma medida protetiva e agora está afastado do cargo por 60 dias. Ele se declara inocente de todas as acusações e alega ser vítima de perseguição.



