Corpo de Bombeiros investiga se incêndio no Park Way (DF) foi causado por placas solares

Um incêndio ocorreu por volta das 13h21 em uma empresa de tecnologia localizada ao lado da administração do Parkway, em Brasília . O fogo iniciou no segundo andar e se espalhou rapidamente pelo prédio. Cerca de 40 bombeiros atuaram no combate às chamas, e todos os funcionários foram evacuados com segurança, sem feridos. Dois bombeiros passaram mal devido à fumaça, mas já foram atendidos e estão bem. A causa do incêndio pode estar relacionada a placas solares no telhado. A defesa civil está avaliando a segurança estrutural do prédio.



