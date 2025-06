Cratera às margens da BR-040 cresce e ameaça linha férrea em Valparaíso de Goiás

A cratera que se formou às margens da BR-040 em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, cresce diariamente, ameaçando a linha férrea utilizada para transporte de combustíveis e a segurança dos motoristas. A erosão, iniciada há cerca de 15 anos devido a problemas com esgoto e águas pluviais, já alcança 500 metros de comprimento e 20 metros de profundidade.



Recentemente, um cano d'água estourou na área, agravando a situação e deixando moradores sem água por dias. A prefeitura declarou estado de calamidade pública e aguarda decisão judicial para uma solução definitiva, enquanto o Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) realiza estudos e planeja uma obra emergencial de R$ 9 milhões. O objetivo é conter a erosão antes do período chuvoso e estabilizar a área próxima à linha férrea.



