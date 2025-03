Criança de 11 anos morre após receber descarga elétrica de fio de alta tensão no DF

Durante um vendaval em Planaltina, no Distrito Federal, um fio de alta tensão se rompeu e caiu sobre um carro, atingindo uma criança de 11 anos que estava ao lado. A mãe e a criança estavam indo a uma padaria, e a mãe havia estacionado o carro na rua. Comerciantes locais conseguiram impedir que a mãe se aproximasse da área de risco, evitando uma tragédia maior. A Neo Energia informou que está realizando manutenção na rede elétrica da região, cortando a energia para garantir a segurança. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente.