Crimes em Taguatinga: crescem os furtos e a preocupação dos moradores

Taguatinga (DF) enfrenta um aumento nos casos de furto, com dois incidentes entre segunda e terça-feira. Na QSC 20, a casa de Amanda foi invadida, com os ladrões levando eletrônicos e alimentos, deixando a residência revirada. "Levaram tudo, até as comidas que tínhamos acabado de comprar", relatou Amanda.



Outro crime aconteceu em uma loja, resultando em um prejuízo de R$ 80 mil. Moradores associam os crimes ao crescimento da população em situação de rua e usuários de drogas na região. Eles pedem uma resposta mais eficaz das autoridades para melhorar a segurança local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!