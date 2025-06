Criminosos armados assaltam carro dos Correios durante entregas no Paranoá (DF)

Um carro de entregas dos Correios foi assaltado na região do Del Lago, no Paranoá, Distrito Federal. O entregador foi surpreendido por dois homens, um deles armado. Eles ordenaram que o trabalhador abrisse o veículo e furtaram vários objetos destinados à entrega na área. Um dos assaltantes chegou ao local de bicicleta. A polícia solicita ajuda da população para identificar os suspeitos e informa que denúncias podem ser feitas pelo número 197.



